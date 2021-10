il mondo dei Parchi sia più incisivo nelle azioni contro il global warming

AIDAP aderisce all'appello sottoscritto da Massimo Scalia, Mario Agostinelli, Aurelio Angelini ed altri per anticipare buona parte degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti al 2025, in linea con il piano Next Generation EU, e per considerare il 2025 quale anno di riferimento per valutare l'efficacia dei programmi nazionali per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti al 2030. Tra gli scopi dell'appello anche attuare la raccomandazione Ue del "40%", almeno 28 GW di solare ed eolico entro quella data e indurre il gruppo dirigente Eni a cambiare immediatamente rotta e raggiungere l'obiettivo del 25% ldi riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2025. Non c'è più tempo, il disastro climatico con le sue drammatiche conseguenze in termini di perdita di biodiversità, impone a tutti noi di fare qualcosa in più ogni giorno, il mondo dei parchi, in prima linea da sempre nelle azioni per l'adattamento al cambiamento climatico, deve dimostrare maggior coraggio ed essere più incisivo nella lotta contro il global warming. Non è una invasione di campo ma l'affermazione del proprio ruolo primario nella difesa dell'ambiente.

Il link per l'appello è https://italialibera.online/economia-lavoro/venerdi-29-ottobre-mobilitazione-contro-il-global-warming-e-i-signori-dei-fossili/