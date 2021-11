Nel Parco Boschi di Carrega

Nei giorni scorsi il Gruppo Escursionistico di Sala Baganza ha pulito il canale "Carrega" all'interno del Parco Boschi di Carrega.

Quest'azione permetterà di ripristinare il livello dell'acqua del Lago della Svizzera e della Grotta, importante non solo per la fauna acquatica come per esempio la testuggine palustre italiana, ma anche per tutte le piante che circondano l'area.

Tra rovi, foglie secche e rami caduti l'intervento è stato impegnativo.

Ringraziamo tutti i volontari del GES che svolgono sempre un prezioso lavoro.

Per vedere altre foto e seguire le loro attività visitate il loro sito web: Gruppo Escursionistico Salese.