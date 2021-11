Allestita presso la Rocca di Sala Baganza

La Mostra itinerante "Via Longobarda" fa tappa a Sala Baganza (PR), presso la Rocca Sanvitale; sarà la magnifica cornice del piano nobile dell'antico palazzo ad accogliere l'allestimento dell'esposizione che rimarrà aperta al pubblico fino al 28 Novembre.

La mostra è frutto del progetto "La Via Longobarda tra Val Parma e Val Baganza: valorizzazione turistica attraverso la storia dei beni culturali del territorio", realizzato grazie ad un finanziamento di FONDAZIONE CARIPARMA e Comune di Sala Baganza, Comune di Felino, Comune Di Calestano, Comune di Langhirano e Comune Di Corniglio. Il progetto, coordinato da Marco Rossi e Barbara Vernizzi della nostra Area Cultura, Turismo e Comunicazione, si traduce in una mostra itinerante, preceduta da uno studio storico-documentale, entrambi curati da Franca Manzini in collaborazione con Gianluca Bottazzi e Italo Pizzati.

I Longobardi, una piccola ma agguerrita popolazione germanica, migrarono dalle loro sedi nordiche originarie alla Pannonia (oggi Austria e Ungheria) per poi invadere l'Italia nella primavera dell'anno 568. Riuscirono a conquistare rapidamente anche le città emiliane di Piacenza, Parma, Reggio e Modena, ma non Cremona, Brescello e Mantova.

Per l'invasione ed il controllo di ampi settori dell'Italia centro-meridionale (la Toscana, Tuscia longobarda con capitale Lucca, i ducati di Spoleto e di Benevento) poterono utilizzare solo pochi passi dell'Appennino parmense.

Per decenni e per secoli la Liguria costiera fino alla Versilia e la Romagna, con Bologna e l'Appennino modenese (il Frignano), restarono infatti in mano bizantina.

La lunga dominazione Longobarda, che seppe fondere le proprie radici culturali con quelle dei territori via via occupati, ci ha lasciato non solo testimonianze "fisiche" di tipo archeologico, artistico-culturale e architettonico, ma anche un ricco patrimonio "immateriale" fatto di usi e costumi, credenze religiose, toponomastica, utilizzo delle risorse naturali a scopo agroalimentare.

La mostra rimarrà aperta presso la Rocca Sanvitale di Sala Baganza (Piazza Gramsci 1) dal 7 al 28 Novembre nei seguenti giorni e orari: dal martedì alla Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Ingresso gratuito; per l'accesso è necessario il Green Pass.