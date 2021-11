Giornata dimostrativa all'aperto nell'Area Naturalistica Le Chiesuole

Una delle tecniche più diffuse per lo studio degli uccelli, ed in particolare delle migrazioni, è l'inanellamento. Già dalla fine del 1800 si iniziò a fissare a una zampa dei volatili un piccolo e innocuo anello di alluminio con un codice univoco. In questo modo, con le successive ricatture dell'esemplare, si è iniziato a conoscere le rotte migratorie, la durata degli spostamenti e tantissime altre informazioni.

L'attività proposta, curate da personale dei parchi e da volontari, ha luogo nella stazione ufficiale di monitoraggio di Chiesuole nel Parco del Taro (Collecchio – PR), con un impianto a rete per la cattura dei volatili. Il pubblico potrà condividere dal vivo l'emozionante attività di ricerca, che si conclude con la liberazione degli uccelli catturati.

Referente tecnico: Renato Carini, Servizio Conservazione della Natura, Parchi del Ducato (r.carini@parchiemiliaoccidentale.it - cell: 3292105934)

Attività pratica su campo.

DPI anticovid obbligatori: Mascherina e gel disinfettante.

Abbigliamento e attrezzature consigliate: calzature da escursione, binocolo, borraccia, abbigliamento comodo da escursione. Pranzo al sacco all'interno area Chiesuole (a cura dei singoli partecipanti)

Orario: dalle 8.30 alle 12.00

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria compilando il modulo online

Per motivi organizzativi non sarà presente il bus navetta.

Le attività sono realizzate grazie al Contributo di Fondazione Cariparma.

Info Email: m.rossi@parchiemiliaoccidentale.it Info line: 0521802688