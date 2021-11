L’oro bianco e le fortificazioni medievali

I "mistadelli" e la loro storia; il castagno e le fortificazioni nel Medioevo.

Partendo dal parcheggio del Panifico Cavallo in località Scipione Ponte (Salsomaggiore Terme PR), dopo aver percorso un breve tratto di asfalto, ci inoltreremo nel parco attraverso un sentiero che passa davanti ad un mistadello, procederemo su sterrato pianeggiante non prima di aver raccontato la leggenda della vecchina e della sua casa abbandonata; saliremo su una collina, attraverseremo una radura poi un boschetto per raggiungere Salsominore e visitarne la chiesa; riprenderemo il sentiero nel bosco e la carraia per salire sulla collina opposta, dove osserveremo un ampio panorama; saliremo a Scipione Castello e torneremo nel parco attraversando un bosco.

Si racconteranno curiosità legate a fiori ed arbusti di stagione e si cercheranno le tracce degli animali più comuni a terra e in cielo, anche ascoltando il canto degli uccelli

Grado di difficoltà: Turistico - Dislivelli complessivi in salita e discesa: 250 m - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste): 3 ore

Ritrovo: Domenica 7 Novembre 2021 ore 14.30 c/o Parcheggio del Panificio Cavallo, località Scipione Ponte (Frazione del Comune di Salsomaggiore Terme PR) - Termine escursione: ore 17.00

Attrezzatura richiesta: scarpe da trekking, k-way, acqua, cappellino, crema solare, merenda, occhiali da sole, felpa, bastoncini da trekking

Organizzatore e Guida: Rossana Rossi (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatrice Turistica)

Costo di partecipazione pro capite: 10 euro adulti-bimbi fino a 14 anni gratis

Prenotazione obbligatoria: Cell: 347-7892185 e-mail: rossana.rossi72@yahoo.it https://www.facebook.com/evaescursioni facebook: eva gruppo esploratori val d'arda, @evaescursioni

Possibilità di visitare il Castello di Scipione con visita guidata. Biglietto da acquistare a parte. Chiedere info alla Guida.