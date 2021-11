Alcune escursioni del weekend

Facile escursione per tutta la famiglia, dedicata agli strigiformi, lungo agevoli sentieri sterrati. Partiremo poco dopo il tramonto per una camminata all'interno dei Boschi di Carrega, lasciandoci avvolgere lentamente dalla notte, rischiarata da una luna al primo quarto e dai rumori della notte nel bosco; notte della quale gufi, civette, allocchi, assioli e barbagianni sono gli indiscussi Signori. Il ritrovo è alle 18 presso il parcheggio di fianco al ristorante "I Pifferi" a Sala Baganza (PR). Informazioni e prenotazione contattando la guida Alessandro Bazzini chiamando al 3290047306 oppure via mail alessandro.bazzini@gmail.com.

Inverno, neve, attrezzatura, escursionismo, limiti, divertimento in sicurezza...escursione insieme ad un tecnico del SAER (Soccorso Alpino), gli angeli che custodiscono il nostro Appennino, sempre pronti ad intervenire per dare informazioni utili di come si affronta la montagna in certe situazioni, dalla conformazione del suolo alla presenza di neve, dalla vegetazione invernale alla diversa attrezzatura utile sia per trekking sia per alpinismo. Il ritrovo è alle 10,15 a Pratospilla, Monchio delle Corti (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Monica Valenti di COFAP al num. 348 8224846 oppure via email mokavalenti@libero.it oppure pagina FB Guide Val Cedra.

Cammineremo su un sentiero che passa davanti ad un mistadello, procederemo su sterrato pianeggiante non prima di aver raccontato la leggenda della vecchina e della sua casa abbandonata; visiteremo la chiesa di Salsominore; riprenderemo il sentiero nel bosco e la carraia per salire sulla collina opposta, dove osserveremo un ampio panorama; saliremo a Scipione Castello e torneremo nel parco attraversando un bosco. Il ritrovo è alle 14,30 nel parcheggio del Panificio Cavallo, in loc. Scipione Ponte a Salsomaggore Terme (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Rossana Rossi al num. 347/7892185 oppure via mail rossana.rossi72@yahoo.it o sulla pagina FB eva gruppo esploratori val d'arda.

L'attività proposta, curate da personale dei parchi e da volontari, ha luogo nella stazione ufficiale di monitoraggio di Chiesuole nel Parco del Taro (Collecchio – PR), con un impianto a rete per la cattura dei volatili. Il pubblico potrà condividere dal vivo l'emozionante attività di ricerca, che si conclude con la liberazione degli uccelli catturati. Il ritrovo è alle 8,30 presso l'area naturalistica. Attività gratuita grazie al Contributo di Fondazione Cariparma con prenotazione obbligatoria compilando il modulo online. Informazioni: m.rossi@parchiemiliaoccidentale.it oppure 0521/802688.

Nei giorni scorsi il Gruppo Escursionistico di Sala Baganza ha pulito il canale "Carrega" all'interno del Parco Boschi di Carrega. Quest'azione permetterà di ripristinare il livello dell'acqua del Lago della Svizzera e della Grotta, importante non solo per la fauna acquatica come per esempio la testuggine palustre italiana, ma anche per tutte le piante che circondano l'area. Tra rovi, foglie secche e rami caduti l'intervento è stato impegnativo. Ringraziamo tutti i volontari del GES che svolgono sempre un prezioso lavoro. Per vedere altre foto e seguire le loro attività visitate il loro sito web: Gruppo Escursionistico Salese.