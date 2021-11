Venerdì 5 e Sabato 6 Novembre 2021 due giornate sulle possibili economie sostenibili per la montagna italiana

Parte l'ottava edizione di Oltreterra con sei tavoli dedicati alle nuove economie sostenibili per le Comunità della Montagna Italiana. Quest'anno l'evento si svolgerà in modalità mista, tutti i link per partecipare li troverete nel programma qui di seguito.

5 - 6 Novembre 2021, Santa Sofia (FC)

Sede Centro per la valorizzazione delle Foreste e della Montagna - Oltreterra Centro Operativo Romagna Acque - Società delle Fonti - Capaccio

In collaborazione con:

Slow Food; LEGAMBIENTE; Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; Romagna Acque - Società delle Fonti.

P.E.F.C. Italia

Unione dei Comuni Montani del Casentino - Ecomuseo del Casentino

Università degli Studi di Firenze - DAGRI - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali

Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (S.I.S.E.F.)

Fondazione AlberItalia

CREA - Centro Politiche e Bioeconomia

E con il patrocinio di:

Comune di Santa Sofia (FC), Minestero della Transizione Ecologica, MIPAAF, Regione Emilia Romagna.

E' stato inoltre richiesto il patrocinio di: Regione Toscana

Per collegarsi:

Sala A = https://call.lifesizecloud.com/2614605

Sala B = https://call.lifesizecloud.com/2620127

Sala C = https://call.lifesizecloud.com/2738383

Sala D = https://call.lifesizecloud.com/5337141

Sala E = https://call.lifesizecloud.com/5337166

Sala F = https://call.lifesizecloud.com/5337172

Le dirette delle plenarie del venerdì e del sabato mattina possono essere seguite anche sulla pagina FB di Oltreterra

Per ogni informazione in merito info@oltreterra.it



Venerdì 5 Novembre, ore 9.00-17.00

Ore 9.00 Apertura dei lavori

Sala A

Daniele Valbonesi - Sindaco Comune di Santa Sofia (FC)

Tonino Bernabè - Presidente Romagna Acque - Società delle Fonti

Giacomo Miola - Vice Presidente Slow Food Italia

Francesco Occhipinti - Presidente Legambiente Forlì-Cesena

Luca Santini - Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Premessa

Plenaria - Cum - Petere: Competenze in montagna per la montagna che cambia "CLIMA"

Ore 10.00 Oltreterra, otto anni di traguardi per una montagna in rete. Partire dai temi per arrivare ai risultati: Gabriele Locatelli e Antonio Nicoletti

Sapere per essere: competenze per la montagna desiderata - Lupatelli Giampiero - CAIRE L'accordo di Foresta per il futuro della montagna - Raoul Romano - CREA In viaggio alla scoperta della montagna - Giacomo Miola - Slow Food Italia Comunità in Cooperativa – Lorenzo Barucca - Legambiente Piccoli ma valorosi frutti - I prodotti di montagna. Giovanni Pancaldi - Regione Emilia- Romagna

Conclusioni di:

Alessandra Stefani Direttore della Direzione generale delle foreste M.I.P.A.A.F.

Barbara Lori - Assessore alla Montagna e Aree interne, Programmazione Territoriale e Pari Opportunità - Regione Emilia-Romagna (on line)

Ore 12.00 apertura dei tavoli di lavoro paralleli

Competenze per competere

Accordi di Foresta

Ciclo Cibo Turismo

Cooperative di Comunità

Piccoli e valorosi frutti

Paesaggio

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14.20 Ripresa dei lavori

A. Competenze per competere - Coordinano Lupatelli Giampiero e Federico Magnani

https://call.lifesizecloud.com/2614605

Lupatelli Giampiero - CAIRE Bussone Marco - Presidente UNCEM Gianni Gregorio - Regione Emilia-Romagna Federico Magnani - Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna Giancarlo Jader Dardi - Sindaco di Modigliana Mauro Delgrosso - Giornalista e Formatore - Formambiente (online) Antonio Ventre - Unione di Comuni Valdarno e Val di Sieve Livia Vittori Antisari - Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna (on line) Emiro Endrighi - Università degli Studi di Modena e Reggio (online) Beatrice Brezzi - Unione dei Comuni Montani del Casentino Gianluca Ravaioli - Unione di Comuni Forlivesi Enrico Marchi - Università di Firenze Nicolò Caleri - Sindaco Comune di Pratovecchio - Stia Antonio Nicoletti - Legambiente Paolo Mori - Compagnia delle Foreste Marco Ciarulli - Direttore Legambiente Marche (on line) Silvano Falocco - Fondazione Ecosistemi (online) Antonio Carrara - Sindaco di Pettorano sul Gizio (AQ) (online)

B. Accordi di Foresta - Coordina Raoul Romano

https://call.lifesizecloud.com/2620127

Raoul Romano - CREA Maltoni Marco - Notaio Forlì Federico Roggero - Università la Sapienza - Roma Brunori Antonio - PEFC Italia Gabriele Locatelli - Slow Food Italia Enrico Calvo - Già Direttore ERSAF Lombardia Marzio Marzorati - Presidente Parco Nord Milano (online) Stefano Berti - Foresta Modello Ivana Fantoni - Unione dei Comuni Montani del Casentino Marco Marchetti - Università del Molise Enzo Valbonesi - Legambiente Forlì-Cesena Claudio Cervellati - Conaibo - Ariber Mauro Neri - Cooperativa Territorio Ambiente Andrea Balzani - Formula Ambiente Gabriele Calliari - Presidente Federforeste (online) Gianni Petricca - Comune di Morno (AQ) (online) Federico Cecchini - SEGEN Holding (online) Giovanni D'Amico - DMC Marsica (online) Alessandro Soresina - Legambiente (online) Michele Serafini Naviganti d'Appennino (online) Giovanni Morgani - Sindaco di Vernio e referente Forestazione ANCI Toscana (online)

C. Ciclo Cibo Turismo - I Turismi che fanno bene alle montagne - Coordinano Sebastiano Venneri e Giacomo Miola

https://call.lifesizecloud.com/2738383

Sebastiano Venneri - Legambiente Giacomo Miola - Slow Food Italia Enrico Della Torre - Presidente Viviappennino (online) Silvia Livoni - Luxury Bike Hotel in collegamento (online) Matilde Atorino - Via Silente - Parco del Cilento e Vallo di Diano (online) Claudio Di Dioniso - Bike Life Mauro Fumagalli - Marche Bike Life(online) Tommaso Anagni - Comune di Santa Sofia Roberto Casamenti - Osteria La Campanara - Galeata (FC) Matteo Fabbri - Bidente Bike Project Giuseppe Di Marco - Legambiente Abruzzo (online) Liviana Zanetti - Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole Lia Cortesi - Slow Food Emilia-Romagna Federica Barbera - Legambiente (online)

D. Le Cooperative di Comunità - Una scommessa strategica per la montagna italiana. Coordina Lorenzo Barucca

https://call.lifesizecloud.com/533714

Lorenzo Barucca - Legambiente (on line) Matteo Marchi - Legacoop Emilia-Romagna Simona Magliani - Briganti di Cerreto (RE) Oreste Torri - Cavalieri di Succiso (RE) Sirio Farini - Cooperativa Valle Santa - Corezzo (AR) Michele Vignali - Cooperativa Beta 2 - Arezzo Vittorio Bugli - Regione Toscana (online) Matteo Tollini - Legambiente Lunigiana (online) Luca Seghedoni - A.N.C.I. Toscana (online) Carlo Andorli - Università di Firenze (online) Fabio Rossi - Cooperativa di Comunità di Monticchiello (online) Alessandra Bonfanti - Responsabile Modalità Dolce e Attiva piccoli Comuni - Legambiente Nazionale (online) Gloria Lucchesi - Filo&Fibra San Casciano dei Bagni (online) Cooperativa di Comunità Viva D'Orcia (online)

E. Piccoli ma valorosi frutti - Coordinano Francesco D'Ercoli e Luca Caverni

https://call.lifesizecloud.com/5337141

Giovanni Pancaldi - Regione Emilia-Romagna Angelo Gentili - Legambiente (on line) Giocondo Anzidei - Slow Food Marche (on line) Daniela Cennamo - Slow Food Campania (on line) Marina Cestelli - Slow Food Toscana (on line) Stefano Fogacci - Consorzio Castanicolo Appennino Modenese Marisa Gigliotti - Slow Food Calabria (on line) Andrea Giovannuzzi - Consorzio Farina di Castagne del Pratomagno e del Casentino Franco Lotti - Consorzio Alta Valle del Bidente Mattia Maruca - Slow Food Calabria Domenico Medici - Comunità Slow Food Castanicoltori Alta Valle del Reno (on line) Rosaria Olevano - Comunità Slow Food Castanicoltori Castagna Mosciarella Mimmo Pontillo - Slow Food Campania Luigi Vezzalini - Associazione Nazionale Città del Castagno (online) Vincenzina Scalzo - Comunità per la tutela e valorizzazione dei Castagneti del Reventino (online) Ettore Bozzolo - Custode dei Castagneti Slow Food Piemonte Guido Gonella - Custode dei Castagneti Slow Food Piemonte Bruno Musizzano - Custode dei Castagneti Slow Food Piemonte Gino Quartieri - Slow Food Emilia-Romagna Marco De Biasi - Scambiologico Potenza (online) Stefano Raimondi - Legambiente (online) Alessio Gentile Cooperativa Melise Castel del Giudice (IS) (online)

F. Il paesaggio di domani per la montagna che cambia - Fabio Salbitano e Gianrico Fabbri

https://call.lifesizecloud.com/5337172

Fabio Salbitano - Università degli Studi di Firenze Gianrico Fabbri - Slow Food Toscana Rinaldo Comino - Regione Friuli-Venezia-Giulia (online) Fabio Renzi - Segretario Generale Symbola Fausto Ferruzza - Legambiente Toscana (online) Marina Lauri - ANCI Toscana (online) Marco Nicolai - Presidente Commissione Aree Interne Regione Toscana (online) Marco De Martin Mazzolan - Slow Food Toscana Andrea Rossi - Ecomuseo del Casentino (online) Andrea Galli - Università Politecnica delle Marche Renzo Motta - Università di Torino Gian Matteo Peperoni - Presidente Osservatorio locale per il Paesaggio della Vallata Ronco-Bidente Anna Mele - Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio - Regione Emilia- Romagna Marco Bonavia - CONAF (online) Elvira Laura Bandini - Studio Associato Locatelli - Santa Sofia (FC)



Sabato 06 novembre, ore 9.00-13.00

Essere Montagna per vivere come Comunità



Ore 9.00

Sala B - Tavolo Festasaggia - Come ripartire dopo il COVID

Ore 9.00

Sala A - Presentazione dei documenti dei gruppi di lavoro

Competenze per competere Accordi di Foresta Ciclo Cibo Turismo Cooperative di Comunità Piccoli e valorosi frutti Paesaggio (Fabio Salbitano e Gianrico Fabbri)

10.00/13.30 Tavola rotonda conclusiva di Oltreterra 2021 "Essere Montagna per vivere come una Comunità di persone sane in un pianeta sano"

Partecipano

Valbonesi Daniele - Sindaco di Santa Sofia (FC), Incerti Antonella (Deputata PD), Giacomo Miola (Vice Presidente Slow Food Italia), Vanessa Pallucchi (Portavoce Forum Terzo Settore) online, Lia Montalti (Consigliere PD) online, Fabio Renzi (Segretario Generale Symbola), Vasco Errani (Senatore LEU), Eleonora Ducci (Presidente Unione di Comuni Montani del Casentino), Nicolò Caleri (Sindaco Comune di Pratovecchio-Stia), Giancarlo Jader Dardi (Sindaco Comune di Modigliana).

Ore 13.30 Fine dei lavori

Per la partecipazione in presenza:

Opereremo nel rispetto delle norme anti COVID, quindi sarà necessario il green pass e l'uso della mascherina per l'accesso in sala.

Causa capienza limitata delle sale per informazioni chiamare 3485251193

Segreteria Organizzativa: Fare del Bene - Cooperativa Sociale Tel. 0543 983146 - info@coopfaredelbene.it

