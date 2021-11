Corso "Speleo Bimbi" e speleo trekking - Via del Gesso

Percorso di avvicinamento alla speleologia per bambini e i loro genitori

12-13-14 NOVEMBRE 2021

Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, presso Rifugio Ca' Carnè

------Iscrizioni entro venerdì 5/11 ore 15.00 (e fino esaurimento posti disponibili)------

Tutti i dettagli nel Programma.

Informazioni: cell. 389 031 2110 / la@nottola.org

Link al form di iscrizione: https://tinyurl.com/speleobimbiespeleotrekking. Priorità di partecipazione per educatori ambientali, insegnanti, scout e in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il CORSO "SPELEO BIMBI" E SPELEO TREKKING - VIA DEL GESSO è una particolare iniziativa di interesse culturale per la diffusione della conoscenza riguardo alcune importanti peculiarità speleologiche, storiche e geologiche lungo la nuova "Via del Gesso": grotte, carsismo e lapis specularis.

Il programma prevede alcuni momenti comuni tra bambini e genitori e attività differenziate, con momenti di scambio e coinvolgimento reciproco. L'iniziativa è volta a far vivere ai partecipanti un'esperienza immersiva ed emozionante, per sensibilizzarli alla delicatezza dell'ambiente ipogeo anche mostrandogli sul campo quante più possibili specificità delle grotte nel gesso (speleotemi, morfologie carsiche, diverse tipologie di ingressi, sale e gallerie, meandri fossili e attivi, spunti sulla fauna ipogea e sull'influenza delle grotte sulla flora) ma anche mostrare il lapis specularis e farne conoscere l'uso antico.