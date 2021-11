Inoltre, laboratorio per famiglie al MuMAB

E' arrivato l'autunno e il freddo. Gli uccelli migratori sono andati in luoghi più caldi e ospitali. Ma per gli uccelli che restano nei nostri territori? Possiamo aiutarli lasciando del cibo sulle nostre terrazze o nei nostri giardini. Insieme a Renato Carini, esperto del Servizio Conservazione dei Parchi del Ducato, costruiremo una mangiatoia per gli uccellini così potremo osservarli durante l'inverno. Il ritrovo è alle 16,30 al MuMAB. Prenotazione obbligatoria sul sito del museo www.millepioppi.it. Informazioni al num. 353/4147452 (anche WhatsApp).

L'itinerario storico-culturale ed escursionistico VIA LONGOBARDA è stato realizzato da Parchi del Ducato grazie ad un finanziamento ottenuto dal GAL del Ducato attraverso il Bando con il sostegno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER" - Azione specifica 8.1.1.b "Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica". In mattinata un'escursione più lunga dalla Pieve di Barbiano a Felino fino alla Pieve di Castrignano a Langhirano e un'escursione più corta da Strognano alla Pieve di Castrignano a Langhirano. Alle ore 12 saluto e discorsi delle autorità presso il salone parrocchiale della Pieve di Castrignano a Langhirano. Per ISCRIVERSI ad una delle due escursioni guidate gratuite contattare la guida Luca Fantuzzi (lucafantuzzigae@gmail.com oppure 3288726099, anche con messaggio whattsapp)

La Mostra itinerante "Via Longobarda" fa tappa a Sala Baganza (PR), presso la Rocca Sanvitale; sarà la magnifica cornice del piano nobile dell'antico palazzo ad accogliere l'allestimento dell'esposizione che rimarrà aperta al pubblico fino al 28 Novembre. La lunga dominazione Longobarda, che seppe fondere le proprie radici culturali con quelle dei territori via via occupati, ci ha lasciato non solo testimonianze "fisiche" di tipo archeologico, artistico-culturale e architettonico, ma anche un ricco patrimonio "immateriale" fatto di usi e costumi, credenze religiose, toponomastica, utilizzo delle risorse naturali a scopo agroalimentare. Orario: dal martedì alla Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso gratuito; per l'accesso è necessario il Green Pass.