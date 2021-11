L'autunno da scoprire

Grazie alla collaborazione della Pro loco di Collecchio, l'Area Naturalistica Le Chiesuole, nel Parco del Taro, riapre i suoi cancelli. Nata da una ex-cava di ghiaia, oggi è una delle zone umide artificiali più importanti (e più grandi) dell'Italia settentrionale, luogo ideale per dedicarsi al birdwatching e per approfondimenti su flora e fauna. area Le Chiesuole si trova in una zona pianeggiante, ed è, quindi, accessibili a tutti e l'ingresso è gratuito. Scopri giorni e orari di apertura e modalità di visita a questo link: Area Naturalisitica Le Chiesuole

La Boscoterapia è un cammino di eco-sintonizzazione con la Natura. Attraverso stimoli di riflessione e introspezione risveglieremo l'innata capacità di entrare in connessione con quanto ci circonda, aprendoci a un contatto più profondo con noi stessi. L'attività si svolge Sabato 13 novembre dalle 10 alle 12. Ritrovo presso il parcheggio Case Nuove (dietro il Ristorante I Pifferi) a Sala Baganza (PR). Informazioni e prenotazione contattando Claudia al num. 340/9945603 (info@lemonadi.it) oppure Elisa al num. 349/4286844 (elisa@asininelcuore.it).

Un viaggio nella storia di queste montagne attraverso l'immersione nei boschi di castagno che per secoli hanno costituito il grande granaio della montagna. Dopo una rilassante escursione nei castagneti su antichi sentieri, conosceremo l'azienda Antica Dogana attraverso due chiacchiere con i suoi proprietari, prima di fare una piccola degustazione con i loro prodotti prelibati, frutto di questi monti e del loro lavoro appassionato. Grado di difficoltà: Medio facile. Ritrovo: Domenica 14 novembre 2021 ore 10.00 in località Costa di Bosco di Corniglio, c/o Agriturismo all'Antica Dogana - Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi - cell. 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com

Un'escursione guidata dedicata alle tracce di presenza del lupo: orme, fatte, resti di animali predati e anche immagini scattate automaticamente dalle fototrappole, e all'osservazione delle sue prede: caprioli, daini e cinghiali. Incontriamo virtualmente il nucleo familiare di lupi insediato nella Riserva dei Ghirardi dall'inizio del 2015. Attività gratuita. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbliga/toria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.