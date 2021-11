Il futuro delle nostre città è una foresta

La storia

In occasione del Forum Mondiale sulle Foreste Urbane del 2018, organizzato dalla FAO a Mantova nel 2018, ERSAF in collaborazione con Legambiente Lombardia ha lanciato la proposta di camminare nelle foreste urbane delle città lombarde.Nella prima edizione sono state realizzate 25, coinvolgendo diverse migliaia di cittadini, tra cui numerose scolaresche. Nel 2019 le camminate sono diventate 31, accompagnate da tante piccole iniziative quali concerti, spettacoli, mostre, attività educative, giochi, messa a dimora di nuovi alberi…

Dopo la pausa forzata del 2020, CamminaForesteUrbane torna tra sabato 13 e domenica 28 novembre 2021, attorno alla ricorrenza della giornata dell'albero, il 21 novembre. Ai promotori si sono aggiunti Federparchi, Lipu e Cai della Lombardia.

La camminata è l'occasione per far conoscere un bosco urbano della propria città o per individuare aree in cui realizzarne in futuro, ma soprattutto un'opportunità di scoprire sul campo la bellezza e l'importanza della foresta in città, un polmone indispensabile alla qualità della vita.

Per partecipare alla camminata organizzata nel proprio comune, contattare il Circolo di Legambiente locale oppure la sede regionale di Legambiente (Marzio Marzorati) tel ‭02 87386480 - 335 6874571, camminaforesteurbane@gmail.com

Qui puoi trovare il calendario degli eventi 2021.