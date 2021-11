Progetto condotto da Ispra insieme al Ministero della Transizione Ecologica, Federparchi e Life WolfAlps EU

L'Ispra ha realizzato una infografica dedicata al monitoraggio del lupo. Dal suo ritorno naturale, in gran parte dell'Italia, alla strategia messa in atto per portare avanti il monitoraggio nazionale: la storia, le persone che hanno partecipato, le analisi genetiche eseguite, i segni di presenza raccolti, le fototrappole, i km percorsi.

Un progetto condotto da Ispra insieme al Ministero della Transizione Ecologica, Federparchi e Life WolfAlps EU. Con il coinvolgimento delle aree naturali protette italiane.

Link a infografiche Ispra