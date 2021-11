Tre pomeriggi speciali durante il mese di novembre, tutti all'insegna della cura e della scoperta degli abitanti del bosco: alberi, piccoli animali del bosco, uccelli...il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone torna a proporre attività domenicali per famiglie, per fare esperienze di benessere a contatto con la natura, vivendo momenti di svago per i più grandi, gioco per i più piccoli e relax per tutti!

QUANDO?

Le prossime tre domeniche: 14, 21, 28 novembre pomeriggio

DOVE?

Il 14 e 28 novembre al Centro Visite di Cascina Butto, il 21 novembre a Cascina Bagaggera

PERCHE'?

Per incentivare i visitatori a scegliere mete alternative, magari gradevoli nonostante la "brutta stagione"!

Le iniziative sono gratuite, ma è obbligatoria l'iscrizione!

Per iscriversi all'iniziativa "Caccia all'albero" di domenica 14 novembre vi basterà cliccare qui e compilare il form entro giovedì 11 novembre!

Per maggiori info scrivere a iniziative@parcocurone.it

Per le iscrizioni alle uscite successive vi invitiamo a visitare il sito dove di settimana in settimana si troverà il link per l'iscrizione all'iniziativa della domenica seguente