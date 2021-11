scadenza presentazione domande 26/11/2021 ore 12.00

Si comunica che, nella sezione ASTA PUBBLICA delll'Albo pretorio dell'Ente Parco, con n.380/2021 è stato pubblicato l'avviso per ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI LEGNA IN PIEDI PRESSO LA PROPRIETA' REGIONALE DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA

La scadenza per la presentazione delle offerte è il 26/11/2021 ore 12

L'asta si terrà il 30/11/2021 ore 11.00 presso il Parco naturale La Mandria

Clicca qui per prendere visione dell'avviso e dei suoi allegati