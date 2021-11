Laboratorio per bambini domenica 14 novembre alle 15 e alle 17

La magia del quotidiano può essere raccolta? Sì, e di essa se ne può fare un museo.

In questo laboratorio proviamo ad osservare, annotare, disegnare e conservare un attimo accompagnati da Simona Visconti autrice degli acquerelli in mostra in "Balaenae".

L'appuntamento è dedicato ai bambini dai 6 anni ai 12 anni con un massimo di 10 per ogni turno. Quindi affrettatevi a prenotare!

Il costo dell'attività è di:

10,00 euro a bambino/a (secondo fratello 6,00 euro)

biglietto ridotto 5,00 euro per i genitori che vorranno restare per una visita al MuMAB (facoltativo)

(Se sei un grande e vuoi venire per creare il tuo piccolo museo delle foglie cadute ti applichiamo la tariffa dei bambini)

Due turni: alle ore 15 e alle ore 17

Le attività si svolgono presso il MuMAB – Museo Mare Antico e Biodiversità a Millepioppi, in località San Nicomede a Salsomaggiore Terme (PR) La prenotazione obbligatoria si effettua direttamente tramite il sito www.millepioppi.it.

L'attività si svolge al chiuso, negli spazi interni del museo.