Costruiamo un rifugio invernale per le api solitarie

Laboratorio per famiglie in cui i più piccoli, sotto la guida di Massimo Salvarani e aiutati da mamma e papà, costruiranno un rifugio invernale per le api solitarie e gli insetti impollinatori.

Due turni: alle ore 15 e alle ore 17

Adatto a bambini dai 6 ai 12 anni.

Il costo dell'attività è di: 10,00 euro a bambino/a (secondo fratello 6,00 euro) e 4,00 euro per i genitori.

Le attività si svolgono presso il MuMAB – Museo Mare Antico e Biodiversità a Millepioppi, in località San Nicomede a Salsomaggiore Terme (PR) La prenotazione obbligatoria si effettua direttamente tramite il sito www.millepioppi.it.

L'attività si svolge al chiuso, negli spazi interni del museo.

COSA PORTARE

Serve come sempre portare con sé una mascherina che verrà utilizzata nei momenti in cui non si potranno mantenere le distanze di sicurezza e negli spazi chiusi.