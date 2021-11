Escursione e laboratorio di costruzione di mangiatoie per uccellini con Camminaparchi

Una facile escursione per scoprire insieme tutti i segreti dell'inverno. Quali animali rimangono svegli e quali strategie adottano per affrontare il freddo? Dopo la passeggiata impareremo insieme a creare differenti tipi di mangiatoie per aiutare concretamente tutti gli uccellini selvatici che vivono la stagione più difficile, accogliendoli nei nostri giardini!

Una breve passeggiata ci permetterà di scoprire un gioiello nascosto del Parco dei Boschi di Carrega, alla ricerca delle tracce degli animali che vivono l'inverno. Alcuni si proteggono dal freddo andando in letargo, altri partendo per un lungo viaggio verso i paesi più caldi, ma quelli che restano come fanno a sopravvivere all'inverno? Dopo l'escursione costruiremo diversi tipi di mangiatoie per aiutare gli animali, soprattutto uccelli, a sopravvivere al freddo, utilizzando materiali naturali e cibo adatto alle varie specie. Al termine del laboratorio sarà lasciata una brochure con tutte le istruzioni per creare il perfetto birdgarden. Attraverseremo una parte del Parco lambendo il lago della Grotta, il Lago di Ponte Verde e il casino dei Boschi.

Grado di difficoltà: facile - Dislivelli: 100 mt. – Lunghezza: 3 km - Tempo di percorrenza: 2 ore

Ritrovo: Sabato 20 Novembre 2021 ore 14.00 c/o Parcheggio dietro al Ristorante "I pifferi", in via Case Nuove, Sala Baganza PR - Termine escursione: ore 17.00

Attrezzatura richiesta: Abbigliamento caldo e a strati, cuffia, guanti, scarpe con suola scolpita.

Organizzatore e Guida: BENEDETTA PASQUALI (GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA)

Costo di partecipazione: € 15,00 bambini fino ai 12 anni – adulti gratis

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3476952605 Email bennaturetrek@gmail.com

Facebook: BenNature Instagram: bennature_trek Sito web: www.bennaturetrek.com