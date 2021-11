Scopri come utilizziamo i fondi europei e aiutaci con il tuo voto!

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 è uno strumento della Regione Emilia-Romagna inserito in un quadro più ampio dell'Unione Europa. Ha il compito di attuare politiche specifiche per le aree rurali attraverso finanziamenti agevolati per innovare il settore agricolo e forestale, sostenere la filieria alimentare, preservare e valorizzare gli ambienti agricoli e silvicolturali oppure per sviluppare l'economia di zone di campagna.

La Regione ha appena indetto un concorso dal titolo "L'Europa è qui" per votare il miglior progetto finanziato dal PSR 2014/2020 già completato.

Abbiamo deciso di candidare ben due progetti:

"Camminare sull'acqua" nel Parco dei Cento Laghi.

Nell'800 e nei primi anni del '900 Enel costruì canalizzazioni nelle valli dei torrenti Cedra e Parma per raccogliere e convogliare le acque verso le centrali idroelettriche poste più a valle. Grazie a un finanziamento del PSR queste canalizzazioni sono ora percorribili in un itinerario attrezzato ed informato attraverso bacheche. Nei restanti tratti l'itinerario si snoda lungo antiche strade comunali, con muretti a secco, pavimentazioni e maestà. Un itinerario tra mormorii di acque, frusciare di foglie, profumi di castagne e sottobosco.

Per dettagli sul progetto.

Per dettagli sull'itinerario.

Per votare il progetto.

"Agrilab – Educazione agroalimentare e ospitalità solidale nell'antica Corte di Giarola" nel Parco del Taro

Grazie ai fondi del PSR è stato riavvolto il nastro della storia nell'antica Corte medievale di Giarola. Con il progetto è stata riqualificata l'ala nord-ovest della Corte, situata nel Parco Fluviale del Taro, in provincia di Parma. La Corte è tornata ad essere un luogo di ospitalità, questa volta solidale, per persone in difficoltà temporanea, e di valorizzazione della cultura agro-alimentare, con il laboratorio didattico di cucina creato nei locali dell'antico caseificio. Una rete di sostegno e collaborazione con soggetti pubblici e privati garantisce la sostenibilità dell'intervento.

Per dettagli su Agrilab Giarola.

Per votare il progetto.

Grazie per il tuo prezioso aiuto!