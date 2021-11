Un sabato ricco al MuMAB, un laboratorio ai Boschi e la giornata dell'albero alla Riserva dei Ghirardi

A due anni esatti dalla morte di Sergio Tralogno, ex Direttore del Parco dello Stirone e del Piacenziano, sabato 20 novembre dalle 10.30 alle 12.30 è in programma l'iniziativa "Io Faccio la mia parte", presso il Centro Visite del Parco dello Stirone e Piacenziano, Podere Millepioppi - loc. San Nicomede a Salsomaggiore Terme (PR). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria alla mail m.dominici@parchiemiliaoccidentale.it. Ingresso gratuito e con green pass.

"Il mare, anche se lontano, è sempre stato un richiamo fortissimo per me, passione che si è ancor più consolidata parecchi anni fa, visitando il museo "Il Mare Antico e Biodiversità" a Salsomaggiore Terme. - racconta l'autrice - Le balene soprattutto sono state una forte scossa per il mio immaginario, a cui si è legata un'altra passione, anch'essa collegata all'acqua: l'acquerello." L'esposizione è visitabile negli orari di apertura del museo fino al 09 gennaio 2022. L'ingresso è gratuito con greenpass come da normativa vigente. La prenotazione è consigliata.

Laboratorio per famiglie in cui i più piccoli, sotto la guida di Massimo Salvarani e aiutati da mamma e papà, costruiranno un rifugio invernale per le api solitarie e gli insetti impollinatori. Due turni: alle ore 15 e alle ore 17. Adatto a bambini dai 6 ai 12 anni. Le attività si svolgono presso il MuMAB – Museo Mare Antico e Biodiversità a Millepioppi, in località San Nicomede a Salsomaggiore Terme (PR) La prenotazione obbligatoria si effettua direttamente tramite il sito www.millepioppi.it.

Una facile escursione per scoprire insieme tutti i segreti dell'inverno. Dopo la passeggiata impareremo insieme a creare differenti tipi di mangiatoie per aiutare concretamente tutti gli uccellini selvatici che vivono la stagione più difficile, accogliendoli nei nostri giardini! Il ritrovo è alle 14 presso il parcheggio dietro al Ristorante "I pifferi", in via Case Nuove a Sala Baganza (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Benedetta Pasquali al num. 3476952605 oppure via email bennaturetrek@gmail.com oppure tramite FB BenNature e www.bennaturetrek.com.

Festeggiamo la Giornata dell'Albero con Parchi del Ducato, WWF Parma, Legambiente Parma, Guardie Ecologiche di Legambiente Parma con una passeggiata guidata lungo la pista ciclabile fino al Frutteto dei Pellegrini, sulla Via degli Abati, a otto anni di distanza dall'impianto. Pianteremo alcuni nuovi esemplari di vecchie varietà da frutto, parleremo degli alberi, della loro importanza per la natura e per l'uomo, e impareremo a riconoscere quelli che crescono lungo il Taro. Passeggiata gratuita senza alcuna difficoltà su percorso asfaltato, completamente accessibile anche a diversamente abili. Non occorre prenotazione. Info: 3497736093 info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it





La Regione ha appena indetto un concorso dal titolo "L'Europa è qui" per votare il miglior progetto finanziato dal Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 già completato. Abbiamo deciso di candidare ben due progetti "Camminare sull'acqua" nel Parco dei Cento Laghi e "Agrilab – Educazione agroalimentare e ospitalità solidale nell'antica Corte di Giarola" nel Parco del Taro. Basta un semplice click per votare. Non è necessaria nessuna iscrizione. Grazie per il tuo prezioso aiuto!