Si svolgerà a Pescasseroli nel centro visite del PNALM la premiazione del concorso promosso da AIDAP per celebrare i trenta anni di applicazione della legge 394/91

Il 20 novembre presso il centro visite del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si svolgerà la premiazione dei due vincitori del video-concorso "1991 – 2021. I successi di trent'anni dei parchi d'Italia", promosso da AIDAP per celebrare il trentennale della legge quadro sui parchi. Una legge approvata nel dicembre del 1991 dopo un lunghissimo e travagliato iter parlamentare, che si è dimostrata un autentico baluardo a difesa della biodiversità del nostro Paese. Negli ultimi tempi si è parlato molto dei suoi limiti, alcune proposte di revisione del testo, recentemente discusse in Parlamento ed elaborate con la partecipazione degli addetti ai lavori, avevano anche individuato gli opportuni aggiustamenti considerati gli inevitabili mutamenti imposti dal trascorrere del tempo. AIDAP ha sempre assicurato il proprio contributo di idee ad ogni tentativo di riforma organica della legge 394/91 ed ha sempre avversato i tanti tentativi, alcuni dei quali purtroppo riusciti, di modificarne singoli elementi in contesti normativi avulsi e comunque senza il necessario confronto con chi i parchi li conosce per ragioni professionali, di interesse o di studio. Per questo abbiamo voluto celebrare i trent'anni di applicazione di questa legge in un modo innovativo, che mettesse in risalto i successi che anche grazie al suo contenuto sono stati conseguiti dal sistema delle aree protette italiane. Lo abbiamo fatto dando la parola ai dipendenti degli Enti parco, a chi vive e lavora nel territorio dei parchi e a chi grazie ai parchi lavora. Ringraziamo il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per aver sostenuto la nostra iniziativa e per l'ospitalità che ci offre e segnaliamo con piacere che i due premi vengono assegnati ad altrettanti video che hanno le aree protette abruzzesi come protagoniste.