Area Parchi parteciperà mercoledì 24 novembre alla prima Fiera dell'Educazione ambientale!

Di cosa si tratta?

Fondazione Lombardia per l'Ambiente, in collaborazione con Arpa Lombardia e Regione Lombardia realizzerà la 1^ fiera di Educazione Ambientale alla Sostenibilità in Lombardia: un appuntamento annuale dedicato ai soggetti che operano in questo ambito che favorisca scambi, incontri, aggiornamenti e approfondimenti.

Per questo la Fiera è stata pensata sia come momento espositivo, sia come momento di confronto e di dialogo, accessibile al maggior numero di soggetti possibile grazie alla possibilità di seguire tutti gli eventi in streaming.

È inoltre prevista una fiera virtuale a 360°, i cui contenuti saranno disponibili in maniera permanente. L'appuntamento si terrà presso piazza Città di Lombardia.

Ricordiamo che per partecipare è obbligatoria la prenotazione per convegno e concerto ed è inoltre necessario esibire il green pass.

E' possibile iscriversi qui

Qui invece potete visionare la locandina del programma generale, del Concerto e del convegno!