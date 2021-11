Un weekend carico quello che ci sarà al Parco Oglio Sud!

Si inizia da sabato 20 novembre con Clean River - Il fiume che unisce... la gente che ripulisce… che durerà fino a domenica 21 novembre.

In collaborazione con Viviflumen, Parco Regionale Oglio Sud, Associazione Libera-mente, Volontari Foce Chiese, Proloco Asola 2.0 e Rotaract è in programma la raccolta dei rifiuti. Trovi maggiori informazioni qui

Domenica 21 novembre ci sarà invece Il bosco di pianura e i suoi funghi - MANOVASCIENZA. Dalle 10 alle 12:00 puoi partecipare ad una visita guidata con il micologo Andrea Pasetti a Bosco Fontana, che rappresenta il luogo ideale per scoprire alcuni tra gli aspetti più rilevanti del sottobosco, in particolare i funghi.

E si continua nel pomeriggio con A spasso con il micologo - Col Parco nei boschi lungo i fiumi. Dalle 14:30 alle 16:30 Andrea Pasetti fa il bis! Andrà alla ricerca dei funghi della Pianura Padana, spiegando la loro importanza per la vita di tutto il bosco, come si devono raccogliere, e tantissime altre curiosità!