Lex – Delibera dell’Autorità Anrticorruzione

L'ANAC ha emesso un parere sulla inconferibilità di un incarico dirigenziale nella pubblica amministrazione per un soggetto condannato.

Delibera in merito alla sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 di un incarico dirigenziale presso un Comune ad un soggetto condannato per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di più delitti contro la pubblica amministrazione.