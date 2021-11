Il 25, 26 e 27 novembre 2021, Regione Lombardia organizza il 2° Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile dal titolo "Qui cresce il futuro", presso l'auditorium Testori nella sede di Palazzo Lombardia con lo scopo di perseguire la promozione di uno sviluppo sostenibile sul territorio.

Il tema dello sviluppo sostenibile si pone infatti come una sfida alla capacità di governare una transizione equa verso modelli di crescita più sostenibile e diffusa, sfruttando appieno le prospettive del Green Deal promosso dalla Commissione Europea. Regione Lombardia propone un momento di riflessione su una visione comune di sviluppo sostenibile e sul ruolo che le Istituzioni devono svolgere al suo interno, con particolare attenzione a quelle regionali e al coordinamento tra livelli di governo.

Il Forum rappresenta quindi un'occasione per proseguire il dialogo fra gli attori della società civile, il sistema economico e le istituzioni, per dare visibilità alle migliori iniziative e diffondere conoscenza e consapevolezza tra i cittadini. Alla luce del nuovo contesto generatosi a seguito della pandemia si vuole generare il confronto, da un lato, sull'esigenza di garantire un equilibrio più stabile tra uomo e ambiente/natura e dall'altro, sulla capacità di rilancio e di ripresa immediata, stante la situazione di incertezza economica e sociale. I temi portanti saranno la sostenibilità nelle filiere produttive e il ruolo degli attori territoriali, che verranno presentati con un taglio concreto, a partire dai molti progetti già attivi in Lombardia che incarnano i principi della sostenibilità.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma sulla quale è disponibile il programma dell'evento e i collegamenti per l'iscrizione alle varie sessioni in presenza.