Passeggiata gratuita adatta a tutti per scoprire gli alberi monumentali

Quanti alberi monumentali si trovano nel Parco Boschi di Carrega? Alcuni esemplari di querce, cedri, carpini e altre specie spiccano nel bosco per altezza e grandezza.

Tanti sono vecchi e maestosi e sono cresciuti ai tempi in cui nella Villa Casino dei Boschi vivevano Duchi e Principi. Ma quanti di loro possono davvero definirsi "monumentali"? Dipende dalla specie e dalle dimensioni, alcuni sono autoctoni, altri sono stati importati da altri paesi per abbellire il giardino della Villa.

In occasione della Giornata Nazionale dell'Albero, Antonia Cavalieri, tecnico ambientale dei Parchi del Ducato, ci mostrerà come riconoscerli e come misurarli per capire chi può veramente essere nominato "albero monumentale".

Il ritrovo è domenica 28 novembre alle 15.00 al Centro Parco Casinetto di Sala Baganza (PR) in Via Olma, 2 e il termine è previsto per le 16.30.

Il parcheggio più vicino è in Via Zappati, dietro il Ristorante I pifferi a Sala Baganza. Da qui è possibile raggiungere il Centro Parco passando sia dalla strada sterrata (Via Olma) che raggiunge gli uffici sia dal sentiero che parte dal Bar Ristoro Ponte Verde (Via Zappati).

Iniziativa gratuita e adatta a tutti. Massimo 25 persone.

Per info e prenotazioni (obbligatorie entro e non oltre venerdì 26 novembre alle 12.00): tel. 0521 – 802688 (dal lun. al ven. dalle 9.30 alle 13.00) e mail: f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it