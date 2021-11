Escursioni tra i boschi

Questa zona presenta alcuni affioramenti pliocenici di notevole importanza, fossili che forniscono informazioni climatiche fondamentali. Si parte con l'osservazione della parete lungo il greto del torrente Chero a Badagnano, si attraversa la valle di rio Carbonaro, infine si sale fino al torrazzo di Diolo (conosciuta anche come Torre dei Partigiani). Il ritrovo è alle 14 presso il parcheggio in località Badagnano (frazione del Comune di Carpaneto Piacentino PC). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Barbara Vascelli al num 338 657 6961 oppure via email escursionieva@gmail.com oppure su FB eva gruppo esploratori val d'arda.

Un'escursione guidata dedicata alle tracce di presenza del lupo: orme, fatte, resti di animali predati e anche immagini scattate automaticamente dalle fototrappole, e all'osservazione delle sue prede: caprioli, daini e cinghiali. Il ritrovo è alle ore 9.30 presso il Centro Visite. Attività gratuita. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Quanti alberi monumentali si trovano nel Parco Boschi di Carrega? Alcuni esemplari di querce, cedri, carpini e altre specie spiccano nel bosco per altezza e grandezza. Tanti sono vecchi e maestosi e sono cresciuti ai tempi in cui vivevano Duchi e Principi. Ma quanti di loro possono davvero definirsi "monumentali"? In occasione della Giornata Nazionale dell'Albero, Antonia Cavalieri, ci mostrerà come riconoscerli e come misurarli. Il ritrovo è alle 15.00 al Centro Parco Casinetto di Sala Baganza (PR). Iniziativa gratuita e adatta a tutti. Per info e prenotazioni tel. 0521/802688 e mail: f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it.

Dal 27 settembre al 31 ottobre nei supermercati Coop è stato possibile sostenere progetti locali proposti dai Consigli di Zona soci di Coop Alleanza 3.0. Ecco i risultati raggiunti dai progetti dei Parchi del Ducato:Coop Collecchio con Agrobiodiversità con...gusto: laboratori di cucina in Agrilab Giarola! 2 ° classificato, Coop Noceto e Sala Baganza con ParchiAScuola 1° classificato in entrambi i punti vendita e Coop Salsomaggiore Terme con Vivi il museo Vivo: allestimento di un'aula didattica all'aperto presso il Podere Millepoppi 1° classsificato. Siamo veramente molto entusiasti per aver raggiunto questi obiettivi! Ringraziamo tutti voi per averci votato e per il supporto che ogni giorno ci date.