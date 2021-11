Lex- Sentenza sui motivi della PA e diritti del dipendente

Il Consiglio di Stato ha messo una sentenza relativa alla legittimità dei motivi di trasferimento trasferimento per congedo parentale del dipendente pubblico e sui suoi diritti. La pronuncia richiama la portata generale del principio posto a tutela della maternità e della paternità, individua nel bilanciamento degli interessi in gioco la necessità che la motivazione da parte dell'Amministrazione sia ancorata ad esigenze organizzative oggettivamente non comuni e connotate da un'evidente rilevanza.