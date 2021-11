Il tema della sostenibilità è un argomento sempre più attuale e piano piano sta entrando nelle nostre case, nel nostro frigo e nel nostro armadio...

Spesso ci si chiede come poter dare il proprio contributo a tema sostenibilità, sia negli acquisti, sia per quanto riguarda gli imballaggi di ciò che comptiamo, si in cosa compriamo in senso stretto.

Può risultare complicato a volte ma in realtà esistono molte realtà che si possono sostenere!

Per esempio, a Milano estiste un supermercato sostenibile, si chiama "Erbert": spazia dalla frutta e verdura, ai dolci, fino alla carne e pesce. Per saperne di più leggi questo articolo

Ci sono anche molti negozi che vendono gli alimenti sfusi, per evitare il consumo superfluo di plastica. Scopri quali sono cliccando qui

Per quanto riguarda il mondo della moda, invece, è stata creata una mappa online che indica tutti i mercati e negozi vintage presenti su tutto il territorio italiano! Si chiama "Mappa del Vestito Verde", clicca qui per cercare quelli più vicini a te!