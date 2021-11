Giovedì 25 novembre alle ore 18.00 presso il Cinema Teatro Politearna ci sarà un appuntamento per discutere dell'importanza del fiume a livello territoriale! L'evento organizzato dall'associazione WWF Mantovano in collaborazione con il comune di Suzzara si colloca all'interno delle iniziative proposte in occasione del Festival delle Scienze ed è aperto a tutti!

Ricordiamo che è obbligatorio prenotarsi scrivendo a piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it e sarà necessario esibire il Green Pass!

Qui puoi trovare la locandina, dove puoi leggere il programma della serata!