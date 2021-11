LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021 ORE 21.00

Presentazione del libro

"Tracce e presenze"

Quaderno da campo sui segni di presenza nel territorio delle varie specie selvatiche

Museo dell'Ecologia di Cesena

P.zza Zangheri 6 a Cesena (FC)

Quante volte durante una escursione in una area naturale protetta vi sarà capitato di incontrare alcune orme e tracce che testimoniano la presenza del passaggio di qualche specie animale?

Non tutti però sono in grado di identificare e dare un nome alla specie che ha impresso la propria orma e lasciato altri segni.

Anche se rimane difficile, ai più, fare incontri di osservazione diretta con la fauna selvatica, ammirare le tracce di presenza è una esperienza appagante e ricca di significato; ancor più se si riesce, come piccoli detective, a riconoscere, e quindi poi, a conoscere un poco di più l'animale che è passato prima di noi dallo stesso sentiero.

Per promuovere la conoscenza di alcune delle principali specie di mammiferi superiori dell'areale della regione Emilia-Romagna e per rendere più completa e ricca una esperienza nelle aree naturali protette, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna insieme ad un team di autori preparati e appassionati, ha deciso di realizzare un quaderno da campo, pratico, immediato e da tutti fruibile, dedicato ai segni di presenza sul territorio e alla loro interpretazione e riconoscimento.

Realizzato interamente in materiale plastico lavabile, è dotato di raccoglitore con clip ad anelli per permettere di tenere insieme le schede delle 11 specie trattate, con possibilità di estrarre l'apposita pagina trasparente con decimetro ed impronta a grandezza naturale da poter appoggiare sul terreno per identificare la specie presente. La stessa pagina in materiale plastico potrà essere lavata all'occorrenza se si dovesse sporcare di terra.

Questo quaderno da campo è stato pensato dal Centro di Educazione alla Sostenibilità dell'Ente, "Scuola Parchi Romagna", come strumento didattico per la scuola e per quanti vogliono dedicarsi alla conservazione della biodiversità attraverso l'esperienza in natura e la conoscenza per una nuova e matura consapevolezza ambientale.

Alla serata di presentazione saranno presenti:

-Il Dirigente alla sostenibilità ambientale del Comune di Cesena Giovanni Fini.

-Il responsabile del Centro di educazione ambientale dell'Ente Parchi Romagna Fiorenzo Rossetti.

-Gli ideatori e coautori Ettore Centofanti e Fulvio Mordenti.

-L'editore Raffaele Monti.

-I curatori del Museo dell'Ecologia di Cesena Lorenzo Rossi e Andrea Boscherini.

COPIA OMAGGIO DEL VOLUME A TUTTI I PARTECIPANTI

INGRESSO GRATUITO

CAPIENZA MASSIMA 50 POSTI

INFO 328 2637886

Programma in allegato

Tracce e presenze. Quaderno da campo sui segni di presenza nel territorio delle varie specie selvatiche.

© Copyright 2021 Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna

Ideazione: Ettore Centofanti e Fulvio Mordenti. Illustrazioni: Fulvio Mordenti. Testi: Camilla Gotti, Paolo Taranto Progetto e Grafica: Ettore Centofanti e Fulvio Mordenti

Coordinamento: Fiorenzo Rossetti

Editore: Monti Editore - Cesena

Costo: 25 euro