Sul sito di Dodici Tv Parma

Se vi siete persi l'ottava puntata di B Wild andata in onda sabato 20 novembre sul canale TV Dodici TV Parma, allora potete guardarlo direttamente dal sito

"Il fiume vivo", titolo della puntata, vi porta nel Parco del Taro a conoscere le specie rare ospitate dal fiume, Occhione, Sterna, Zerinzia.

Specie che possono sopravvivere e riprodursi solo quando sono consentite dinamiche fluviali più naturali, quando non si canalizza il corso d'acqua, che in questo modo diventa anche più sicuro per persone e città.

Quello che il Parco fa sino dalla sua istituzione.

B Wild è un programma TV sulla natura dei Parchi del Ducato (e non solo) con Fabio Ghirardi, Chiara De Carli, Emanuele Fior. Realizzazione Alessandro Pavanati.