Sammuri, informazione ampia e plurale è la missione del servizio pubblico

"La Federparchi si associa a quanti hanno chiesto in questi giorni ai vertici RAI di evitare la soppressione dell'edizione di mezzanotte dei TG Regionali. L'informazione sui territori è sempre più importante e vitale, anche per i temi che riguardano l'ambiente e la natura che ci vede impegnati in una fase ove la transizione ecologica e la lotta ai mutamenti climatici passano soprattutto attraverso al difesa degli habitat naturali.

Riteniamo sia missione del servizio pubblico quella di offrire un'informazione ampia e approfondita, legata alla complessità anche territoriale del nostro Paese. L'edizione di tarda serata del TGR andrebbe valorizzata e potenziata, non certo cancellata."

Lo afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri in merito alla possibile chiusura dell'edizione della notte del TgR Rai.