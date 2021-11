Quindi vi raccontiamo i nostri progetti

La Regione ha appena indetto un concorso dal titolo "L'Europa è qui" per votare il miglior progetto finanziato dal Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 già completato. Abbiamo deciso di candidare ben due progetti "Camminare sull'acqua" nel Parco dei Cento Laghi e "Agrilab – Educazione agroalimentare e ospitalità solidale nell'antica Corte di Giarola" nel Parco del Taro. Basta un semplice click per votare. Non è necessaria nessuna iscrizione. Grazie per il tuo prezioso aiuto!

Continua la messa in onda su Dodici TvParma delle puntate di B Wild il programma Tv che vede protagoniste le nostre Aree Naturali Protette. Nato da un'idea di Fabio Ghirardi condotto da Chiara De Carli con la collaborazione del nostro collega Emanuele Fior e le riprese di Alessandro Pavanati. L'ottava puntata ci ha portato a conoscere il Parco del Taro a conoscere le specie rare ospitate dal fiume, Occhione, Sterna, Zerinzia. B-Wild sarà in onda ogni sabato sera alle 22 su 12 Tv Parma e in replica la domenica alle 11,30, il martedì alle 18 e il mercoledì alle 8 e alle 13,15. Troverete le puntate anche sul sito web www.12tvparma.it.

Con questa iniziativa apriamo il progetto "Si legge biodiversità". Una dama onirica, accompagnata da un musicista dal vivo, si aggira per le strade del borgo di Corniglio donando le parole degli scrittore e dei poeti dalle ore 11,30. A cura di Associazione l'Ufficio Incredibile. Spettacolo di e con Rossella Consoli. L'accesso alla festa è gratuito con green pass obbligatorio.

Proseguono gli interventi del progetto LIFE Claw per la salvaguardia del gambero d'acqua dolce

Il LIFE Claw è un progetto co-finanziato dall'Unione Europea per preservare l'Austropotamobius pallipes che coinvolge diversi enti di più regioni, compreso il nostro. Dopo due anni dall'avvio stiamo entrando nel vivo delle azioni, cioè l'allevamento. In questo periodo i gamberi entrano in uno stato di inattività dovuto alle basse temperature, ma le femmine portano con se una sorpresa, le uova che schiuderanno la prossima primavera. Seguite le nostre news per sapere quando avverrà il lieto evento sul sito del progetto LifeClaw e la pagina Facebook.