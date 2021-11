Prende il via il progetto Scuola Forestami!

Sai di cosa si tratta?

In partnership con AXA Italia, Forestami e Comune di Milano, Parco Nord Milano rilancia il nuovo palinsesto formativo per le scuole alla prima Fiera dell'educazione alla sostenibilità ambientale in Lombardiadi formazione e di educazione rivolto alle scuole primarie e secondarie! L'obiettivo delle attività proposte da Scuola Forestami è quello di coinvolgere giovani, bambini, ragazzi, insieme agli insegnanti e alle istituzioni scolastiche seguendo l'onda del processo di trasformazione urbana che Milano sta vivendo grazie a Forestami, l'ambizioso programma di forestazione urbana che ha l'obiettivo finale di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nella Città Metropolitana di Milano.

Numerose e variegate sono le attività proposte! Dalle "Uscite in Foresta" nelle quattro cascine milanesi situate ai quattro punti cardinali della città (Bosco in città, l'Abbazia di Chiaravalle, CasciNet e Parco Nord Milano), ai laboratori "Il Respiro del Pianeta" a Oxy.gen, dalle ForestAzioni urbane, agli innovativi percorsi didattici PTCO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) e di educazione civica per le classi delle scuole secondarie. In primavera sarà inaugurata anche la Mostra Didattica Forestami con la ricostruzione di ecosistemi forestali attraverso pannelli didattici, terrari e acquari, esibizioni in realtà aumentata e una speciale app scaricabile.

Se sei un insegnante e vuoi far partecipare la tua classe o più classi della tua scuola, scopri come aderire a una o più iniziative di Scuola Forestami sul sito ufficiale cliccando qui

Qua invece è possibile visionare il catalogo, mentre qui puoi compilare un modulo di interesse che ti permette di rimanere aggiornato su tutte le attività!