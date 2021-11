Nell'ambito della rassegna "Inverno nel Parco 2021 - 2022", il Centro Faunistico del Parco dell'Adamello, gestito dall'Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell'Adamello e del Comune di Paspardo (BS), propone un ciclo di seminari online intitolato #imparadalontano.

Dopo Il primo incontro "I nuovi lupari", lunedì 6 dicembre dalle ore 20,00 alle ore 22,00 attraverso la piattaforma Zoom ci sarà un incontro intitolato "Conoscere e comunicare il lupo per non averne paura" a cura di Francesco Romito, volontario e vicepresidente dell'associazione "Io non ho paura del lupo" impegnato dal 2016 in attività di monitoraggio, divulgazione e comunicazione sul lupo.

L'evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria! Per info e iscrizioni: tel. 348.459.5374 email lontanoverde@gmail.com

Informiamo gli interessati, quali le Guide AIGAE, della possibilità di ricevere un attestato di partecipazione

Tutte le donazioni e i contributi raccolti nell'ambito degli eventi e delle attività gestite dall'Associazione LOntànoVerde vengono reinvestiti nel CRAS del Parco dell'Adamello, per la cura della fauna selvatica in difficoltà.