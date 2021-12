Con le 29 AMP e i 2 parchi sommersi

Si è tenuto ieri un tavolo politico - istituzionale delle 29 Aree Marine Protette e i 2 Parchi sommersi d'Italia, organizzato dalla Sottosegretaria del Ministero del Transizione Ecologica Ilaria Fontana con il supporto tecnico del Direttore Generale per il mare e le coste, Carlo Zaghi.

"Ho ritenuto necessario convocare questo tavolo di aggiornamento e confronto - dichiara la Sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana - poiché le aree marine protette rappresentano un importantissimo patrimonio in termini di biodiversità, geomorfologia e cultura, contribuendo a realizzare l'obiettivo contenuto nel PNRR di rafforzare i sistemi di osservazione dei fondali e degli habitat marini; 90% di habitat marini mappati e monitorati; 20% di habitat marini restaurati e tutelati. L'aumento della temperatura dei nostri mari, la loro acidificazione, l'inquinamento causato dalle attività antropiche rendono fondamentale il ruolo delle area marine protette laddove il mare va a rappresentare un vero e proprio hot spot dei cambiamenti climatici. Il nostro lavoro continuerà nei prossimi mesi anche in vista dei progetti previsti nel Piano, che vedrà le AMP soggetti attivi in questa delicata fase di transizione ecologica" conclude la Sottosegretaria.