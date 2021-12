Sabato 11 dicembre tutti insieme per dire basta alle plastiche che arrivano dai fiume e dal mare

Pisa, 2 dicembre 2021 - Tutti insieme per pulire Boccadarno: sabato 11 dicembre l'associazione 'Acchiapparifiuti' in collaborazione con l'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli organizza una giornata di pulizia del lato destro della foce dell'Arno, all'interno della Tenuta di San Rossore e nelle vicinanze delle Lame di Fuori. «Si tratta di una zona ad alto pregio ambientale che è minacciata dalla spazzatura che arriva dai fiumi e dal mare - commenta il Presidente del Parco Lorenzo Bani - il lavoro della associazioni e dei volontari è prezioso e contribuisce ad arricchire la consapevolezza ambientale». «Già a fine ottobre siamo intervenuti pulendo una parte della spiaggia – spiega Sergio Giovannini, Acchiapparifiuti - e con questa iniziativa continueremo l'operazione».

Prevista anche la partecipazione del personale della base degli incursori del 9° reggimento «Col Moschin» di Boccadarno. Il ritrovo sarà alle 8.30 presso Cascine Nuove nella Tenuta di San Rossore dove i volontari troveranno ad attenderli due trenini messi a disposizione dal Centro Visite che alle 9 partiranno per raggiungere il lato destro di Boccadarno. Arrivati a destinazione i partecipanti saranno divisi in alcuni gruppi e verranno spiegate le modalità particolari con cui deve avvenire la raccolta in un ambiente delicato, in particolare è necessario lasciare i legni, parte integrante dell'ecosistema. La fine delle operazioni è prevista per le 12.30, l'evento vede la collaborazione di Geofor che si occuperà di ritirare i sacchi di rifiuti raccolti, e dell'app MayDayEarth. Necessaria la prenotazione chiamando il 335 561 4436, il numero massimo è di 100 persone che rappresenta la capienza dei mezzi di trasporto.