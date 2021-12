Lex - Parere del Consiglio Nazionale Forense

Nota del Consiglio nazionale forense sull'obbligo del DURC per gli avvocati che lavorano per le PA. Parere in merito alla obbligatorietà di esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in capo agli avvocati affidatari di incarichi da parte di Pubbliche Amministrazioni