Lex – Sentenza su ruolo e funzioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica

La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza sul valore dei piani paesaggistici regionali soffermandosi sul ruolo e sulle funzioni degli strumenti di pianificazione. Secondo la Corte il piano paesaggistico regionale - le cui prescrizioni sono «cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province» e «immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici» è infatti «strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio»