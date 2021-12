Per promuovere strategie e azioni di educazione alla sostenibilità

Il 14 dicembre, anche online in streaming, i lavori della giornata organizzata da Arpae e Regione. Condivisione delle migliori esperienze avviate e il punto sul ruolo della Rete di educazione alla sostenibilità come supporto delle politiche locali di fronte alle sfide della transizione ecologica.

Un momento di riflessione sul ruolo dell'educazione alla sostenibilità per il decennio appena iniziato. E ancora, uno spazio di ascolto delle tante esperienze che hanno preso vita su questo ambito in tutta la regione. Infine, il punto di partenza per un piano di proposte concrete per rilanciare la rete Res (Rete di educazione alla sostenibilità) come supporto delle politiche locali di fronte alle sfide della transizione ecologica.

Sono questi in sintesi i temi principali che saranno al centro del convegno "Quale educazione per le sfide 2030?" in programma a Bologna (Sala XX Maggio, Via della fiera 8), martedì 14 dicembre a partire dalle ore 15.

L'evento, organizzato dal Ctr Educazione alla sostenibilità di Arpae in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, sarà aperto e coordinato dall'assessore regionale all'Ambiente, Irene Priolo, insieme al direttore generale di Arpae, Giuseppe Bortone.

L'iniziativa si rivolge ad amministratori locali, tecnici e funzionari degli enti pubblici impegnati in ambito ambientale, educativo e urbanistico, al mondo della scuola e della ricerca, ai soggetti del Terzo settore - cooperazione e promozione sociale, associazionismo, volontariato - impegnati sui temi dell'ecologia e della sostenibilità, e più in generale a quanti sono interessati all'Educazione alla sostenibilità e a promuoverne strategie e azioni.

Per partecipare, in presenza o videoconferenza, è possibile iscriversi su Eventbrite al link https://bit.ly/30yOHHS o scansionando il QR code nella locandina.