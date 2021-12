Concerto "ORIENT IMPRESS" alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi a Piacenza

MUSIQUE NOUVEAU, torna per la terza edizione con due concerti, il 5 e 10 Dicembre a Piacenza, presso la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi. Immergersi nelle atmosfere di inizio '900, circondati dai capolavori presenti in Galleria. Occasione per visitare questo splendido luogo e vivere un' esperienza immersiva ascoltando brani bellissimi dal carattere fortemente descrittivo e "visuale".

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021 ORE 18:30 - Concerto "ORIENT IMPRESS"

Come i pittori impressionisti privilegiano la luce, i musicisti che condividono questa sensibilità portano la loro attenzione sul timbro, il "colore" degli strumenti. Il timbro diventa per questi compositori l'elemento più importante della composizione, attraverso il quale esprimere impressioni e suggestioni. Le tecniche di strumentazione utilizzate sono molto raffinate e gli strumenti sono spinti agli estremi limiti della loro estensione. Le sonorità così ottenute sono leggere, sfumate e trasparenti. La dinamica non raggiunge quasi mai il forte, ma in genere va dal mezzoforte al pianissimo. L'armonia non segue le regole tradizionali, ma è molto innovativa e crea un effetto di sospensione. Le melodie usano spesso scale antiche, di tradizione medievale, o ispirate all'Oriente come la scala pentafonica (di cinque suoni) e la scala esatonale (di sei suoni). Le atmosfere delle composizioni appaiono così sognanti, vaghe e indeterminate. L'impressionismo musicale nasce a Parigi e si afferma fra il 1870 e il 1920. NDR

PROGRAMMA

"Introduit " all' ascolto Prof. Paolo Rosetti

Artur Honegger (1892-1955) - "Petite Suite", per due flauti e pianoforte

Maurice Ravel (1875-1937) - "Shèhèrazade", soprano, flauto, pianoforte

I. Asie

II. Le flute enchantèe

Claude Debussy (1862-1918) - "Petite Suite", per due flauti e pianoforte

I. En bateau

II. Cortège

III. Minuet

IV. Ballet

Charles Camille Saint-Saëns (1835-1921) - "Samson et Dalila" per due flauti e pianoforte

Dance Bacchanale

Francesca ROSSI DEL MONTE soprano

TRIO DAMASE

Alberto BARLETTA flauto

Elisa PARODI flauto e ottavino

Clara DUTTO pianoforte

Ingresso gratuito con prenotazione e GREEN PASS fino ad esaurimento posti

Info e prenotazioni: iparchidellamusica@gmail.com

https://www.facebook.com/iparchidellamusica