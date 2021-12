A far data dal 6 dicembre, l'Ente Parchi rende noto che Claudia Piacentini, già referente del CEAS Parchi Emilia Centrale, è entrata in aspettativa quinquennale dal lavoro per andare a ricoprire a tempo pieno il nuovo ruolo di amministratore del Comune di Pavullo nel Frignano (MO). A seguito delle elezioni amministrative dell'ottobre scorso, infatti, Piacentini è stata chiamata a far parte della nuova Giunta comunale come Assessore a lavori pubblici, ambiente e agricoltura, oltre a ricoprire il ruolo di Vicesindaco.

Pertanto l'indirizzo e-mail claudia.piacentini@parchiemiliacentrale.it non risulta più attivo e si comunica che, per qualsiasi contatto con il CEAS, occorre utilizzare l'indirizzo ceas@parchiemiliacentrale.it. Quanto al nuovo referente, in caso di necessità, contattare Roberta Azzoni al tel. 0522 627902.

A Claudia Piacentini, da parte dei dirigenti, dei colleghi e di tutto lo staff dell'Ente Parchi Emilia Centrale i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.