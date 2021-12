Istanza manifestazione interesse per partecipazione a procedura affidamento diretto art. 36 c. 2 b) D.Lgs. 50/2016

Istanza di manifestazione di interesse per partecipazione a procedura di affidamento diretto art. 36 c. 2 b) D.Lgs. 50/2016 per lavori di messsa in sicurezza della parete di gesso sopra la Grotta del re Tiberio, in località Borgo Rivola nel Comune di Riolo Terme, di cui alla determinazione n. 204 del 06/12/2021