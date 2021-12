Incontri e musica nella Pianura

Alle ore 21 presso il Circolo ARCI "La Capanna Verde", il Comune di Sorbolo Mezzani in collaborazione con i Parchi del Ducato organizza un incontro riguardante questi due animali per rispondere a tutte le domande dei cittadini. La serata ha l'obiettivo di presentare lo stato di conoscenza attuale sulle due specie, la loro ecologia e biologia, i possibili conflitti con le attività umane e le proposte per la convivenza. L'accesso è gratuito e consentito con GreenPass, come da normativa vigente. La prenotazione è obbligatoria inviando una mail a: c.givera@comune.sorbolomezzani.pr.it.

Il progetto "Si Legge Biodiversità" inaugura l'8 Dicembre a Corniglio (in occasione della tradizionale Festa della Spongata) con l'iniziativa "Poetry in the Street". Una dama onirica, accompagnata da un musicista dal vivo, si aggira per le strade del borgo di Corniglio. Il suo abito è tessuto con pagine di libro. Le sue tasche sono piene di poesie e brani letterari. Il nome della dama è Pagina Alta e ama donare a chi incontra nel suo cammino le parole degli scrittori e dei poeti che porta con sé. L'iniziativa si svolge a Corniglio (PR) in Piazza Castello alle ore 11.30 ed è gratuita.

MUSIQUE NOUVEAU, torna per la terza edizione con il secondo concerto presso la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi. Immergersi nelle atmosfere di inizio '900, circondati dai capolavori presenti in Galleria. Occasione per visitare questo splendido luogo e vivere un' esperienza immersiva ascoltando brani bellissimi dal carattere fortemente descrittivo e "visuale". Il concerto "Orient Impress" è alle ore 18,30 con Francesca Rossi Del Monte e il Trio Damase. Ingresso gratuito con prenotazione e GREEN PASS fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: iparchidellamusica@gmail.com oppure visita la pagina FB.

Il 14 dicembre, anche online in streaming, i lavori della giornata organizzata da Arpae e Regione. Condivisione delle migliori esperienze avviate e il punto sul ruolo della Rete di educazione alla sostenibilità come supporto delle politiche locali di fronte alle sfide della transizione ecologica.

Un momento di riflessione sul ruolo dell'educazione alla sostenibilità per il decennio appena iniziato. Infine, il punto di partenza per un piano di proposte concrete per rilanciare la rete Res (Rete di educazione alla sostenibilità) come supporto delle politiche locali di fronte alle sfide della transizione ecologica. Sono questi in sintesi i temi principali che saranno al centro del convegno "Quale educazione per le sfide 2030?" in programma a Bologna (Sala XX Maggio, Via della fiera 8), martedì 14 dicembre a partire dalle ore 15. Possibilità di seguire anche online.