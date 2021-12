Una strategia 'illogica' che salverà il Pianeta

Dal 25 al 27 novembre l'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia ha ospitato la seconda edizione del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: Qui cresce il futuro. Tre giornate all'insegna dell'ecologia e dell'ambiente, nate come un momento di riflessione sul tema della sostenibilità in ambito locale e nazionale.

La Vice Presidente Letizia Moratti ha aperto i saluti istituzionali sostenendo quanto sia importante comprendere la stretta interconnessione tra la salute dell'uomo, del Pianeta e degli animali. Non è un caso se nel corso degli incontri le parole maggiormente pronunciate sono state cooperazione e reciprocità. L'obiettivo 17 dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals) cita la partnership come punto di svolta: "Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile". La crisi climatica richiede la promozione di nuovi approcci e nuove politiche di tutela ambientale, tramite il coinvolgimento di tutte le realtà che costituiscono il tessuto sociale.

Oggi siamo a conoscenza del fatto che la cooperazione non è un processo messo in pratica solo dagli essere umani ma è ampiamente utilizzato anche nel regno animale e vegetale come metodo di sopravvivenza. La saggistica contemporanea propone un'infinità di testi sul tema dell'intelligenza delle piante in termini di comunicazione e condivisione di informazioni. I vegetali, come ci ha insegnato Stefano Mancuso, ci mostrano che la soluzione sta nella piena cooperazione e non nella competizione. All'interno della puntata Simbiosi: piante e animali alleati per la vita andata in onda su Rai3, Mancuso afferma: "Pensiamo sempre alla vita come a un campo di battaglia in cui tutte le specie combattono l'una contro l'altra per la sopravvivenza, in una competizione continua. Ma non è sempre così: nel mondo delle piante la cooperazione, il mutuo appoggio e la simbiosi fra le diverse specie sono una delle forze principali dell'evoluzione".

La COP26 ha reso evidente che senza una visione d'insieme sarà molto più difficile salvaguardare il futuro delle specie viventi e del pianeta. "Dobbiamo fare pace con la natura e imparare da essa" ha ripetuto Sylvie Motard, Vice Direttore dell'Ufficio Europeo United Nations Environment Programme. Tuttavia le scienze moderne rivelano che siamo sulla buona strada, come ci dimostra la biomimetica, una disciplina relativamente giovane che coniuga biologia e tecnologia per proporre soluzioni green, in risposta alle principali sfide ambientali di oggi.

Finora abbiamo parlato di cooperazione vegetale, ma è possibile affermare che anche gli animali sono capaci di mutualismo? Gli essere umani sviluppano capacità di condivisione e aiuto reciproco o sono qualità innate?

Ebbene Paolo Canova, membro della Società di comunicazione e divulgazione scientifica Taxi 1729, spiega che l'istinto a collaborare è insito in ogni essere vivente. Nel corso della conferenza-spettacolo "Lo spreco illogico", mostra come ci sia una predisposizione biologica che porta a scegliere un atteggiamento solidale piuttosto che improntato alla rivalità. Analizzando alcuni dei più famosi studi scientifici, dagli esperimenti con le scimmie ai giochi cognitivi sull'empatia nei primi mesi di vita dei bambini, emergono comportamenti moralistici e di altruismo che dimostrano la capacità di riconoscere e opporsi al senso di ingiustizia.

L'avversione all'iniquità risulta essere, quindi, un impulso primordiale, frutto di quei 55 milioni di anni che caratterizzano l'evoluzione delle specie. Una scoperta sorprendente che propone una nuova chiave di lettura del pensiero darwiniano, sottolineando come l'essere più compartecipi e collaborativi aumenti le chances di sopravvivenza garantendo il successo delle specie.

Ma cosa spinge esseri umani, animali e vegetali ad adottare un comportamento apparentemente così irrazionale e, per citare il titolo dello spettacolo, illogico? Perché riconosciamo che il benessere del singolo dipende essenzialmente dal benessere collettivo. L'io non esiste da solo ma nella relazione con gli altri e con tutto ciò che lo circonda sottolinea Raffaele Cattaneo, Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia, durante il discorso di chiusura.

Urge l'esigenza di restaurare una sana relazione uomo-natura, dove la salvaguardia del patrimonio naturale e la tutela della salute dell'umanità costituiscano le fondamenta di un nuovo modello politico-sociale. Collaborare per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici presuppone ritrovare un equilibrio attraverso un pensiero sistemico, in grado di integrare la tematica socio-ambientale al piano economico-politico del Paese. È tempo di passare da una politica individualistica a una politica collettiva, che consideri la natura come un bene comune globale.

Siamo pronti, quindi, a essere un po' più illogici per rispondere al segnale SOS della Terra?