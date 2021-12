Nota del presidente dell’Autorità Anticorruzione su differimento dei termini

Il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emesso una nota relativa alla Relazione annuale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) per gli organismi della Pubblica Amministrazione inerente il differimento al 31 gennaio 2022 del termine per la pubblicazione .

Comunicato presidente ANAC -Al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2022, l'Autorità ha valutato opportuno, anche quest'anno, prorogare alla medesima data il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2021. In alternativa, i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di attuazione.

In allegato la scheda per la relazione RPCT e le istruzioni