Si è svolto lo scorso 1° dicembre all'Ospitale di Rubiera il Forum plenario della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) nelle Aree protette dell'Emilia Centrale, per fare il punto e il monitoraggio sull'allargamento della "Fase 1" e, soprattutto, per approvare le azioni della "Fase 2".

Introdotti dal Presidente dell'Ente Parchi Emilia Centrale, Giovanni Battista Pasini e moderati dal Direttore dello stesso Ente, Valerio Fioravanti, si sono succeduti diversi interventi riferiti alle specifiche azioni del progetto, al sistema di adesione alla CETS da parte degli operatori turistici e, in maniera più ampia, alle opportunità offerte dal turismo sostenibile per la promozione e la diffusione delle certificazioni e dei principali strumenti di sostenibilità ambientale. Al tavolo dei relatori, Giampiero Sammuri, Presidente di Federparchi; Luca Lietti e Giacomo Munegato di Agenda 21 Consulting; Simona Coppi, del Servizio Qualità Ecomanagement Formazione dell'Arpae Emilia-Romagna; Roberta Moretti, di APT Servizi Emilia-Romagna; Giancarlo Cargioli, Presidente del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano; Fausto Giovanelli, Presidente del Parco Nazionale e Coordinatore della Riserva MAB Unesco Appennino Tosco Emiliano; Roberto Guidetti dell'Università di Modena. La chiusura dei lavori è stata affidata all'assessora alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree Interne della Regione Emilia-Romagna, Barbara Lori.

Gli interventi sono stati inframmezzati dall'approvazione ufficiale - a voto palese da parte dei numerosi presenti - del Piano di Azioni integrato 2020-24 e la conseguente sottoscrizione formale delle Schede azione da parte dei nuovi aderenti alla CETS. Si tratta, nello specifico, di ulteriori 30 azioni che si vanno ad aggiungere alle 70 già ricomprese nel percorso di candidatura del 2019. Cento azioni complessive, di cui 17 realizzate direttamente dall'Ente Parchi e le rimanenti 83 a carico di 80 altri soggetti del territorio: enti pubblici locali, agricoltori, ristoratori, gestori/proprietari di strutture ricettive, guide locali, associazioni culturali e di tutela ambientale, professionisti.

Come noto, l'Ente Parchi Emilia Centrale ha ottenuto il riconoscimento della Fase 1 della CETS nel corso del 2020, nella direzione dello sviluppo del turismo sostenibile in tutte le Aree protette da esso gestite nei territori delle province di Modena e Reggio Emilia. Nel corso del 2021 i percorsi relativi al monitoraggio annuale del Piano di Azione e all'allargamento del Forum della Fase 1 e all'avvio della Fase 2 sono stati strutturati attraverso tavoli operativi, organizzati su base territoriale (Pianura, Medio Appennino, Alto Appennino e Colline Reggiane), con l'obiettivo di facilitare la partecipazione e creare sinergie tra gli attori del territorio.

Il video integrale del Forum è visibile sul canale Youtube dell'Ente Parchi Emilia Centrale a questo link: https://youtu.be/G1eS6MLea2g

Per Info: Chiara Rognoni – Ref. CETS Ente Parchi Emilia Centrale - chiara.rognoni@parchiemiliacentrale.it