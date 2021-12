Lex – Delibera dell’Autorità Anticorruzione sulla necessità di pubblicazione per le PA

Delibera dell'Autorità Anticorruzione sulla necessità di pubblicazione nella sezione trasparenza per le progressioni verticali nelle Pubbliche Amministrazioni. La delibera si richiama alla seguente massima di riferimento: "Le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un'area superiore, cd. progressioni verticali, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 19 "Bandi di concorso" del d.lgs. 33/2013. Ciò in ragione della ampia formulazione dell'art. 19 che, al co. 1, rinvia al "reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione" nonché degli orientamenti giurisprudenziali che per dette procedure configurano una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione. Le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell'ambito della stessa area o categoria, cd. progressioni orizzontali, sono escluse dall'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 19 "Bandi di concorso" del d.lgs. 33/2013, in quanto procedure a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell'apporto individuale del lavoratore e non soggette al principio del pubblico concorso."