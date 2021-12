La Riserva dei Ghirardi e il Parco dello Stirone e Piacenziano con il MuMAB vi aspettano!

Quando la tramontana soffia gelida sulla Riserva dei Ghirardi, nell'Appennino Parmense, i prati coperti di brina e i boschi spogli di cerro e rovere sembrano deserti, dimentichi dei canti e dei voli che la animavano nei mesi primaverili ed estivi. Ma facendo attenzione, attraverso le lenti di un binocolo, si può osservare l'intensa attività di un peculiare uccello, la tordela. Il vischio, che cresce su meli e peri, deve proprio alla tordela la sua diffusione. Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma con partenza presso il centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS e Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Prosegue il progetto "Si Legge Biodiversità" con due appuntamenti al Podere Millepioppi, nel Parco Stirone e Piacenziano domenica 19 dicembre. Come possiamo imparare a leggere la biodiversità di un ecosistema? Al mattino, alle ore 10.00 una facile passeggiata guidata nel Parco e al pomeriggio un entusiasmante laboratorio per realizzare un kit di carte di riconoscimento della fauna e della flora del Parco, organizzato su due turni, il primo alle ore 15.00, il secondo alle ore 17.00. Iniziativa gratuita. Materiale per il laboratorio fornito dall'organizzazione. L'inizitiva si svolge Domenica 19 Dicembre presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). Prenotazione obbligatoria: Tel. 353 4147452 - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it.

Il progetto GET UP! è appena iniziato. GET UP! sta per: Gamification as an Educational Tool for Upper schools on Parks and environment. Il titolo lascia intendere quale sia il tema del progetto... Proprio così! Questo progetto prevede il gioco come strumento educativo in classe. Il progetto contribuirà allo sviluppo di uno strumento online volto a facilitare l'apprendimento della tutela dell'ambiente, delle sfide ambientali e della gestione della natura e dei parchi. Il focus di questo progetto è legato alle priorità del programma Erasmus+ per la creazione di pratiche innovative nell'era digitale, ma anche al valore sociale ed educativo del patrimonio culturale europeo e al potenziamento dei profili delle professioni d'insegnamento.