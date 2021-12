Pubblicato il bando del master promosso da AIDAP e dal Dipartimento Pianificazione, Design e Tecnologia dell'architettura de "La Sapienza"

Fino al 17 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione del Master CNAAPP. Come di consueto saranno disponibili le borse di studio INPS per i dipendenti pubblici e per i loro figli, inoltre le persone che saranno presentate dagli Enti aderenti potranno usufruire di uno sconto del 20%. Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato al soddisfacimento della domanda di alta formazione e di aggiornamento tecnico-scientifico e culturale proveniente da una vasta gamma di attività collegate sia alla istituzione e pianificazione, alla programmazione, progettazione e gestione delle Aree naturali protette – terrestri e marine – in ogni fattispecie e tipologia, sia ad altre forme di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Per lo svolgimento dei corsi e per l'organizzazione delle attività formative, il Master si avvale: a) delle competenze scientifiche teorico-metodologiche e sperimentali e dell'esperienza didattica dei docenti della Sapienza Università di Roma, in particolare del Dipartimento PDTA, Facoltà di Architettura; b) delle competenze di Enti e Organismi a livello locale, nazionale e internazionale relative alle strategie, agli strumenti e ai meccanismi attuativi della Pianificazione, progettazione e gestione delle Aree naturali protette e dei territori contermini e finalizzate alla loro tutela, valorizzazione e rigenerazione; c) dell'apporto del mondo professionale, della produzione e dei servizi negli ambiti tematici relativi alle strategie, agli strumenti e ai meccanismi attuativi della Pianificazione, progettazione e gestione delle Aree naturali protette e dei territori contermini e finalizzate alla loro tutela, valorizzazione e rigenerazione

il Bando e le info al link: https://www.uniroma1.it/.../capitale-naturale-e-aree...

Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere a mastercnaapp@uniroma1.it